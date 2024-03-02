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Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

РИА Новости: врачи сообщили, что болезни Байдена формируют негативный прогноз

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Leah Millis/Reuters

Сочетание нейродегенеративного заболевания, на которое указывает ряд симптомов у президента Соединенных Штатов Джо Байдена, с другими болезнями формирует негативный прогноз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных врачей.

«Сочетание нейродегенеративного заболевания с другой сопутствующей патологией формирует негативный прогноз и потребность постоянной комплексной помощи», — рассказал один из врачей.

По словам кардиолога, нарушение ритма сердца может приводить к инсультам, инфарктам миокарда и тромбоэмболии легочной артерии.

До этого Белый дом опубликовал итоги планового медицинского обследования президента США. В нем сказано, что Джо Байден в состоянии исполнять свои обязанности. Это говорится в заключении его личного терапевта по итогам медобследования. У главы государства выявлено несколько заболеваний, среди которых апноэ во сне и спинной артрит, но они «находятся под контролем». Медосмотр не включал проверку умственных способностей, потому что он «проходит проверку на умственные способности каждый день». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности.

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