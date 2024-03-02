Единственное госагентство Аргентины Télam закроют за пропаганду

Президент Аргентины Хавьер Милей решил закрыть единственное госагентство страны Télam. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Милея, оно «в последние десятилетия использовалось как агентство для пропаганды киршнеризма».

Основателем киршнеризма называют Нестора Киршнера, возглавлявшего страну в период 2003-2007 гг. Затем лидером этого течения стала его жена Кристина Киршнер. Это течение описывается как смягченная версия итальянского фашизма с уклоном влево и считается продолжением политики Доминго Перона, который руководил страной в 1946-55 гг. и стремился прекратить страну в великую державу, задействовав для этого бюрократию, «дружеский бизнес» и профсоюзную верхушку.

В 2022 году Киршнер приговорена к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1000 млн.

Ранее Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.