Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Единственное госагентство Аргентины Télam закроют за пропаганду

Милей решил закрыть единственное госагентство Аргентины Télam за «киршнеризм»

close
100%
Marcos Brindicci/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей решил закрыть единственное госагентство страны Télam. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Милея, оно «в последние десятилетия использовалось как агентство для пропаганды киршнеризма».

Основателем киршнеризма называют Нестора Киршнера, возглавлявшего страну в период 2003-2007 гг. Затем лидером этого течения стала его жена Кристина Киршнер. Это течение описывается как смягченная версия итальянского фашизма с уклоном влево и считается продолжением политики Доминго Перона, который руководил страной в 1946-55 гг. и стремился прекратить страну в великую державу, задействовав для этого бюрократию, «дружеский бизнес» и профсоюзную верхушку.

В 2022 году Киршнер приговорена к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1000 млн.

Ранее Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами