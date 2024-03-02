Во Флориде пока не будут запрещать детям создавать аккаунты в соцсетях

Губернатор Рон Десантис наложил свое вето на законопроект Флориды, запрещающий детям до 16 лет заводить аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Я наложил вето на HB1, поскольку законодатели скоро представят другой, более совершенный законопроект», — заявил Десантис в соцсетях.

Таким образом губернатор Флориды дал понять, что законопроект будет принят позднее — Десантис отмечает, что это предложение поступило слишком рано и мало учитывает полномочия и права родителей. При этом флоридский губернатор считает, что дети должны быть ограждены от вреда, который несут социальные сети.

До этого стало известно, что власти штата США Флориды поддержали запрет соцсетей для лиц до 16 лет.

По словам авторов инициативы, она призвана защитить психическое здоровье детей от интернет-зависимости.

Ранее компания Apple по ошибке открыла детям доступ к порнографическому контенту.