Президент Финляндии захотел обладать «реальными средствами ядерного сдерживания»

Новый президент Финляндии Александр Стубб после официального вступления в должность заявил, что страна хочет иметь «реальные средства ядерного сдерживания». Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что предпосылки существуют, ведь НАТО практически дает Хельсинки три средства сдерживания благодаря членству Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Стубб добавил, что среди трех средств: военные кадры, боеприпасы и средства ядерного сдерживания, которые предоставляют Соединенные Штаты.

До этого до этого Стубб заявил, что хочет расширять сотрудничество с блоком НАТО для борьбы с «потенциальной российской агрессией».

Политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что после избрания Александра Стубба президентом Финляндии отношения Москвы и Хельсинки могут ухудшиться.

Второй тур президентских выборов в Финляндии завершился победой экс-премьера Александра Стубба. Политик поддерживает углубление отношений с НАТО, продолжение помощи Киеву и давление на Москву. В Кремле надеются, что Стубб будет соблюдать баланс в отношениях с РФ. При этом сам кандидат обещал отказаться от контактов с российским руководством до урегулирования конфликта на Украине. Как победу Стубба восприняли в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл стратегию нового президента Финляндии по отношению к РФ.