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Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

МИД Канады объявил об ужесточении санкций против импорта российских алмазов

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Depositphotos

Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД страны.

В публикации сообщается, что с 1 марта Канада вместе с партнерами по G7 вводит дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.

«Этот запрет еще больше усиливает введенные Канадой в декабре 2023 года ограничения на импорт бриллиантов и изделий с бриллиантами из России (…). Это соответствует обязательствам, взятым в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7 по сокращению доходов путинского режима от экспорта непромышленных алмазов из России», — сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В МИД Канады напомнили, что Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, объем их экспорта в 2022 году оценивался в $ 4,7 млрд. После начала СВО Канада ввела санкции против алмазодобывающей компании «Алроса» и отменила статус России как наиболее благоприятствуемой нации, введя 35% тариф на весь российский импорт в Канаду.

1 марта США запретили ввоз несортированных алмазов из России.

Ранее в ЕС появилось правило No Russia.

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