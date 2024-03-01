Президентство Дональда Трампа сочли уже решенным вопросом

Экс-президент США Дональд Трамп уже давно лидирует в рейтингах и опросах среди жителей страны, именно он займет кресло нового президента на предстоящих выборах, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В победе Трампа не сомневаются даже его политические соперники, подчеркнул он в беседе с НСН, добавив, что России от этого можно не ждать благоприятных изменений.

«Этот вопрос решился месяца два назад, потому что уже тогда Трамп лидировал по всем рейтингам и опросам. В течение года он также показывал лидерские позиции, — подчеркнул Блохин. — Трамп уже на финишной прямой, если бы выборы были завтра, то президентом завтрашней Америки был бы Трамп. Противники Трампа бьют тревогу, даже они уже считают, что Трамп, скорее всего, будет президентом США».

По мнению политолога, Трамп победит в выборах даже с учетом судебных дел против него. Ведущие политики постараются договориться с ним и предложит «золотые горы в обмен на лояльность», считает Блохин. При этом администрацию действующего президента Джо Байдена он назвал «ангелами» в сравнении со сторонниками Трампа.

«Джон Болтон, Фиона Хилл, Эллиот Абрамс — все эти русофобы работали при Трампе в конце его срока, — подчеркнул эксперт. — Именно при Трампе начались поставки оружия на Украину, форсирование санкционного давления на Россию».

Он также допустил вероятность, что Байден снимет свою кандидатуру с выборов.

Напомним, Трамп уже рассказал, кого рассматривает на пост вице-президента. При этом его исключили из праймериз в штате Иллинойс – это третий штат после Мэн и Колорадо.

Американцев ранее удивила нога Трампа.