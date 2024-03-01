Медведев отреагировал на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту

Германия снова превратилась в заклятого врага России. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что немецкие офицеры обсуждали возможность удара по Крымскому мосту.

«Все-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред России», — написал Медведев.

1 марта вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что скандал с аудиозаписями переговоров немецких военных об ударе по Крымскому мосту опровергает слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о неучастии Германии в конфликте на Украине.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают возможные удары по Крымскому мосту. В записи говорится, что в Германии «интенсивно занимались вопросом» его уничтожения и пришли к выводу, что объект из-за своей величины «подобен взлетной полосе», поэтому для успешного удара по нему понадобится слишком много ракет.

Также Симоньян заявила, что в бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus.

Ранее МИД РФ оценил планы немецких войск нанести удар по Крымскому мосту.