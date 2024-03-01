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В Кремле не стали давать оценки политической фигуре Навального*

Песков не стал давать оценку политической фигуры Навального

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Nils Meilvang/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал давать оценку Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов) как политической фигуре.

«Нет, не можем», — ответил представитель Кремля на просьбу журналистов дать оценку Навальному как политической фигуре.

Говоря о призывах к сторонникам политика выйти на несанкционированные акции, Песков напомнил о необходимости соблюдать закон.

Накануне министерство внутренних дел России опубликовало опровержение информации о том, что столичные полицейские организуют дежурства на Борисовском кладбище из-за запланированного на 1 марта прощания с Алексеем Навальным. Официальный представитель ведомства Ирина Волк настоятельно посоветовала блогерам и сотрудникам СМИ внимательно проверять поступающую из неофициальных источников информацию и не размещать ложные сведения.

До этого Песков заявлял британской газете Financial Times, что ему ничего не известно о договоренности по поводу обмена Алексея Навального на офицера российских спецслужб Вадима Соколова (Красикова), который отбывает пожизненный срок в Германии.

Ранее осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в предательстве.

*  включен в список террористов и экстремистов
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