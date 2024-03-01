Захарова оценила слова главы МИД Франции об отправке войск на Украину

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы французского внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне о том, что республика не намерена отправлять свои войска на Украину. Пост с соответствующим содержанием появился в ее официальном Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что зарубежный министр противоречит сам себе. По его словам, Париж не планирует отправлять военнослужащих страны на поле боя. Но в то же время Франция готова помочь Украине одержать победу, и в рамках этих договоренностей «ничего не исключено».

«Мы не будем, но ничего не исключено» — новый стандарт принципиальности и интеллекта, введенный макроновским режимом», — написала Захарова.

Она добавила, что Сежурне стоит беспокоиться не только о возможной отправке французских войск в зону конфликта. Вместе с этим главе МИД республики пора задуматься, как перестать сгорать со стыда после каждого высказывания президента страны Эммануэля Макрона.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому кризису. После ее завершения французский лидер заявил, что участники встречи обсуждали возможную отправку своих войск в зону боевых действий. Однако, по словам Макрона, западные державы не достигли консенсуса по этому вопросу.

Позже глава внешнеполитического ведомства Франции отверг возможность отправки армии страны на Украину.

Ранее Макрон прокомментировал свое высказывание о западных войсках на Украине.