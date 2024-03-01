Австралия ввела санкции против России из-за Навального*

Австралия объявила о санкциях против России из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, слова которой опубликовала пресс-служба ведомства.

«Правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на въезд на территорию страны в отношении трех российских граждан, связанных с тюрьмой, где скончался Алексей Навальный», — сказала Вонг.

29 февраля сообщалось, что восемь европейских стран прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Алексея Навального.

Накануне правительство Австралии ввело санкции против семи сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в связи со смертью Навального.

Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-чиновник Госдепа США назвал безумием новые антироссийские санкции.