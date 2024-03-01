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Госдепартамент пояснил слова о поддержке союзников со стороны США

Госдеп уточнил слова о поддержке США союзников после перечня «брошенных стран»

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Jacquelyn Martin/AP

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер уточнил позицию ведомства о «хорошо известной» поддержке Вашингтоном своих союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

Это заявление он сделал после заданного журналистами на брифинге вопроса о том, сколько стран американские власти «бросили» за последние годы. Речь шла о камбоджийцах, южных вьетнамцах, курдах и афганцах, которые получили от Вашингтона обещания поддержки.

«Думаю, что когда речь идет о союзниках <…> по НАТО, я думаю, что история нашей поддержки понятна», — уточнил Миллер.

Касаясь помощи Украины, представитель госдепа подчеркнул, что авторитет Вашингтона заключается в выполнении договоренностей перед союзниками. По его словам, это хорошо известно «на протяжении десятилетий».

До этого в США предрекли неизбежный конфликт с Россией в случае поражения Украины. Такой прогноз сделал бывший министр обороны США Марк Эспер.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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