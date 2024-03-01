Трамп рассказал, кто мог бы стать кандидатом в вице-президенты США

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, он считает Эббота удивительным человеком, который отлично справляется со своей работой.

Насчет Скотта бывший президент высказался, что как кандидат он был нормальным, однако «он не хотел говорить о себе». Тем не менее Трамп назвал его хорошим человеком.

До этого Джо Байден и Дональд Трамп в один день посетили соседние города в Техасе на границе с Мексикой. Нынешний президент заочно призвал бывшего к сотрудничеству в разрешении затянувшегося миграционного кризиса на южной границе США. Трамп же опять раскритиковал Байдена, обвинив его в наплыве «преступников-нелегалов», и назвал худшим президентом в истории страны.

В своем выступлении Байден выразил пограничникам благодарность, пообещал предоставить больше ресурсов и раскритиковал Трампа за его противодействие проекту финансирования, предложенному демократами для усиления границы.

Трамп, в свою очередь, охарактеризовал миграционный кризис в США как «вторжение Джо Байдена», обвинив во многочисленных преступлениях в США мигрантов и президента, который пускает их в США.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.