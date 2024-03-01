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Штурмовик рассказал о боях за авдеевский коксохим

Боец ВС РФ, бравший штурмом коксохим в Авдеевке, поделился планом операции

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бравший штурмом коксохимический комбинат в Авдеевке российский военнослужащий с позывным «Жук» поделился подробным планом операции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жук» отметил, что украинские войска в последние дни штурма Авдеевки начали быстро покидать собственные позиции по всему городу — в том числе в районе коксохимического комбината.

«Наша группа заходила первой. Зашли на мост, заняли огневой рубеж, начали высматривать окна. Первая группа в составе пяти человек начала двигаться. Подбежали быстро к забору, осмотрелись, увидели «глазки»», — сообщил «Жук», пояснив, что речь идет о наблюдателях противника.

Боец добавил, что как только наблюдение было вскрыто, бойцы ВСУ немедленно отступили. А его товарищи начали планомерно поочередно продвигаться вперед, вглубь завода. ВСУ оказывали слабое огневое сопротивление, предпочитая активно минировать местность.

На оставленных позициях, по словам «Жука», было обнаружено большое количество американского вооружения, в том числе нераспакованного и заминированного.

До этого, в ходе боев за Авдеевку, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском коксохимическом заводе не оказывает особого сопротивления.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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