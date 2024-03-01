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Американский политик заявил, что Байден использует заметки на частных встречах

Республиканец Маккарти заявил, что Байден использует заметки на личных встречах

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден использует заметки на частных встречах. Об этом заявил бывший спикер палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Кевин Маккарти в эфире Fox Business.

«У него все еще есть телесуфлер, когда вы встречаетесь за закрытыми дверями», — сказал Маккарти.

По его словам, когда он встречался с Байденом и обсуждал потолок госдолга, тот читал с подсказок, и если Маккарти отклонился бы от темы, то американский президент не смог бы ничего сказать.

При этом экс-спикер палаты представителей отметил, что Байден служил своей стране, и он уважает его и благодарит его за службу, однако он уже не в том возрасте, в котором лучше всего занимать пост главы государства.

Он добавил, что президент уже не «тот самый человек», каким он был в предыдущие годы.

Байден — самый старый действующий президент в истории США.

До этого сообщалось, что доклад с критикой памяти американского лидера вызвал гнев в Белом доме.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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