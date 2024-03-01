Американский политик заявил, что Байден использует заметки на частных встречах

Президент США Джо Байден использует заметки на частных встречах. Об этом заявил бывший спикер палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Кевин Маккарти в эфире Fox Business.

«У него все еще есть телесуфлер, когда вы встречаетесь за закрытыми дверями», — сказал Маккарти.

По его словам, когда он встречался с Байденом и обсуждал потолок госдолга, тот читал с подсказок, и если Маккарти отклонился бы от темы, то американский президент не смог бы ничего сказать.

При этом экс-спикер палаты представителей отметил, что Байден служил своей стране, и он уважает его и благодарит его за службу, однако он уже не в том возрасте, в котором лучше всего занимать пост главы государства.

Он добавил, что президент уже не «тот самый человек», каким он был в предыдущие годы.

Байден — самый старый действующий президент в истории США.

До этого сообщалось, что доклад с критикой памяти американского лидера вызвал гнев в Белом доме.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.