Президент Ирландии госпитализирован

Президент Ирландии Майкл Хиггинс был доставлен в больницу в четверг после того, как почувствовал недомогание. Об этом сообщает телеканал RTE.

По данным канала, врачи первоначально осмотрели 82-летнего главу государства в его резиденции в Феникс-парке в Дублине. Несмотря на то, что первичный осмотр не вызвал беспокойства у медиков, Хиггинс был госпитализирован для проведения дополнительных обследований. Информация о его состоянии здоровья будет распространена позже.

Телеканал отмечает, что накануне президент Ирландии вручил премию Международного кинофестиваля в Дублине британскому режиссеру Стиву Маккуину за выдающиеся достижения в профессиональной сфере, а также провел ряд встреч.

До этого бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что допускает возможность участия в выборах президента Ирландии. Следующие выборы пройдут в 2025 году, президент избирается на семь лет. На пост президента может быть избран гражданин Республики Ирландии, достигший возраста 35 лет. Президент Ирландии избирается всенародным тайным голосованием. Лицо, которое занимает или занимало ранее должность президента, может единожды претендовать на переизбрание на эту должность. Для регистрации кандидат в президенты должен быть номинирован не менее чем 20 членами парламента или не менее чем 4 советами городов или графств.

Ранее действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс был переизбран на второй срок по результатам всеобщего голосования.