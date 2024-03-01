Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме

Лавров прилетел в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме

close
100%
Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где примет участие в Антальском дипломатическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров на полях мероприятия проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Лавров будет находиться в Турции 1 и 2 марта. Лавров и Фидан собираются обсудить Украину и Сирию, а также торговлю и энергетику.

Незадолго до этого Лавров заявил, что Россия рассчитывает провести российско-африканскую встречу глав МИД осенью в Сочи. Министр обратил внимание, что Мали правильно воспринимает оценки РФ ситуации вокруг Украины.

До этого сообщалось, что Лавров и Блинкен оказались в одном зале на встрече министров в Бразилии. Перед началом встречи в Рио-де-Жанейро министров иностранных дел G20 Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Саудовской Аравии и Боливии, но не посмотрел на Блинкена.

Ранее Лавров раскрыл смысл слов Зеленского о планах передать России «план мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами