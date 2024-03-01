Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где примет участие в Антальском дипломатическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров на полях мероприятия проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Лавров будет находиться в Турции 1 и 2 марта. Лавров и Фидан собираются обсудить Украину и Сирию, а также торговлю и энергетику.

Незадолго до этого Лавров заявил, что Россия рассчитывает провести российско-африканскую встречу глав МИД осенью в Сочи. Министр обратил внимание, что Мали правильно воспринимает оценки РФ ситуации вокруг Украины.

До этого сообщалось, что Лавров и Блинкен оказались в одном зале на встрече министров в Бразилии. Перед началом встречи в Рио-де-Жанейро министров иностранных дел G20 Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Саудовской Аравии и Боливии, но не посмотрел на Блинкена.

Ранее Лавров раскрыл смысл слов Зеленского о планах передать России «план мира».