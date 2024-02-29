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В Армении заявили, что Ереван пытались «затащить» в Союзное государство

Спикер парламента Армении: Ереван пытались «затащить» в Союзное государство

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Sergei Grits/AP

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар (по Армении. — «Газета.Ru»), и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета... Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии», — заявил Симонян.

По его словам, в 2021 году был некий расчет на смену власти, а также на то, что новое руководство страны решило бы вступить в Союзное государство.

На уточняющий вопрос, были ли кулуарные предложения по вступлению Еревана в Союзное государство, он отметил, что не хотел бы говорить на эту тему.

До этого Ален Симонян заявил, что Ереван не меняет внешнеполитический вектор, у страны также нет решений о выходе из состава ОДКБ. Он подчеркнул, что Ереван «обсуждает, что делать, чтобы уменьшить опасности», которые могут угрожать стране.

Ранее в Армении высказались относительно дискуссий о вступлении в НАТО.

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