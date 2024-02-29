Кличко раскритиковал Верховную раду

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Верховная рада создала комиссию по расследованию работы властей столицы Украины, чтобы продолжать манипулировать обществом и дискредитировать местную власть. Его заявление приводится на сайте городской администрации.

«Я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть», — сказал мэр.

Он отметил, что «внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба».

Кличко также отметил, что депутаты Рады уже несколько лет не могут принять ряд важных для Киева законопроектов по развитию столицы.

До этого брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что Украине нужны не солдаты НАТО, а лучшее оружие, которое страны Запада могут предоставить. Он также задался вопросом, почему «свободный мир» бросает Украину и не дает ей достаточно. Он предупредил, что если ВСУ не получат боеприпасов и нового оружия, ситуация будет развиваться по эффекту домино. По его словам, в случае поражения «Украина будет не последней в Европе».

Ранее мэр Киева анонсировал переименование проспекта, на котором находилось посольство РФ.