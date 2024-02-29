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Нога Трампа удивила американцев

Newsweek: правая нога Трампа вызвала обеспокоенность у американцев

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Elizabeth Frantz/Reuters

Правая нога экс-президента США Дональда Трампа вызвала удивление и обеспокоенность среди американских пользователей соцсетей, поскольку некоторые журналисты «заметили», что он якобы «волочит» ее за собой. Об этом пишет издание Newsweek.

«Здоровье Дональда Трампа снова оказалось под вопросом после того, как в социальных сетях стало вирусным видео, на котором он «волочит правую ногу»… Люди в Интернете уделяли особое внимание его правой ноге, хотя никогда не было никаких новостей о том, что с ней что-то не так», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что главный редактор независимой новостной сети Meidas Touch Рон Филипповски ранее загрузил в сеть видео, на котором люди аплодируют Трампу, когда он вошел в комнату. Он подписал его: «Все еще волочит правую ногу».

До этого на одном из фото на пальцах и ладони Трампа заметили красные пятна. Экс-советник Клинтона Джеймс Карвилл заявил, что это свидетельствует о сифилисе второй стадии. При этом дерматолог в интервью Bild сообщал, что красные пятна на руке бывшего президента США Дональда Трампа не говорят о том, что у политика сифилис.

Ранее Трамп опроверг наличие проблем с психическим здоровьем.

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