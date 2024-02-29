МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест временному поверенному в делах Российской Федерации Александру Елкину после его слов об ухудшившихся отношениях Москвы и Вильнюса в интервью РИА Новости 27 февраля. Об этом говорится на сайте литовского ведомства.

Елкин отмечал, что отношения между странами практически полностью свернуты по инициативе Литвы. Он также сообщил, что Вильнюс признал угрозой национальной безопасности почти 400 граждан РФ и создает препятствия нормальной работе железнодорожного транзита в Калининградскую область.

МИД Литвы сообщил, что Елкину «был выражен протест» из-за якобы ложных утверждений о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах граждан Российской Федерации.

Также в ведомстве заявили, что отношения с Россией резко ухудшились из-за российской специальной военной операции на Украине, департамент миграции имеет право отзывать вид на жительство иностранцев в соответствии с литовским законодательством, а также что Вильнюс не забывает об обязательствах по осуществлению транзита пассажиров и грузов в Калининградскую область.

Ранее Литва назвала пожилых россиян угрозой нацбезопасности.