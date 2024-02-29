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Эксперт указал на то, что Россия «начала разворачиваться к истинным друзьям»

Ученый Панкратов: Россия начала разворачиваться к истинным друзьям

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Thomas Peter/Pool/Reuters

По итогам Форума многополярности и Второго конгресса Международного движения русофилов, которые проходили в Москве 26 и 27 февраля, стало понятно, что Россия «начала разворачиваться к истинным друзьям». Об этом Tsargrad.tv рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

По его словам, «истинными друзьями» российской стороны являются Китай, Иран, исламский мир, Латинская Америка и Африка. Их представители осознают, что ситуация в мире «подошла к критическому рубежу» в результате конфликта на Украине, отметил эксперт.

«Теперь, я так понимаю, вокруг нас собралось огромное количество стран, которые устали от этой гегемонии. Все понимают, что этой старой системе приходит конец», — добавил Панкратов.

Политический обозреватель Андрей Перла до этого говорил, что действия Запада привели к консолидации политиков, экспертов и лидеров общественного мнения, придерживающихся прорусских взглядов, а также сделали возможным организацию Форума многополярности в Москве. По его мнению, то, что Россию сделали «главным врагом» США и Европы, позволило превратить ее в центр притяжения для тех стран, которых не устраивают западные взгляды.

Ранее участник Форума по многополярности из Индии назвал свои любимые блюда русской кухни.

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