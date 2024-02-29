Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину

Волонтер Живов: Запад хочет ввести войска на Украину без прямой поддержки НАТО

close
100%
Shutterstock

Франция может рассматривать вариант участия в конфликте на Украине в качестве суверенного государства, без прямой поддержки со стороны других стран НАТО. Об этом Tsargrad.tv рассказал военный волонтер Алексей Живов, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

«Мне кажется, Макрон говорил о том, что отдельные государства блока, не прикрываясь зонтиком альянса, могут разместить свои ограниченные контингенты на территории Украины», — сказал эксперт.

По его словам, страны Запада сейчас рассматривают варианты, которые позволят ввести войска на Украину не от НАТО. В этом случае они смогут «вступить в войну с Россией» и не допустить ядерного конфликта, считает Живов.

27 февраля Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину. По его словам, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину. Однако с течением времени ничего исключать нельзя, подчеркнул глава европейского государства.

Ранее британский аналитик объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами