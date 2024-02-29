В России отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину

Франция может рассматривать вариант участия в конфликте на Украине в качестве суверенного государства, без прямой поддержки со стороны других стран НАТО. Об этом Tsargrad.tv рассказал военный волонтер Алексей Живов, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

«Мне кажется, Макрон говорил о том, что отдельные государства блока, не прикрываясь зонтиком альянса, могут разместить свои ограниченные контингенты на территории Украины», — сказал эксперт.

По его словам, страны Запада сейчас рассматривают варианты, которые позволят ввести войска на Украину не от НАТО. В этом случае они смогут «вступить в войну с Россией» и не допустить ядерного конфликта, считает Живов.

27 февраля Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину. По его словам, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину. Однако с течением времени ничего исключать нельзя, подчеркнул глава европейского государства.

Ранее британский аналитик объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину.