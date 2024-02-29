В Совфеде оценили заявление Госдепа об отправке войск на Украину

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что каждая страна сама решает, отправлять ли войска на Украину, но у Вашингтона таких планов нет. В своем Telegam-канале он написал, что из этого можно сделать четыре вывода.

Так, Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации на Украине, которая поставила бы под угрозу их безопасность. Кроме этого, Вашингтон намерен поддерживать боевые действия средней интенсивности, прямо не участвуя в сражениях, но и не удерживая союзников от отправки войск на Украину, написал сенатор.

По его словам, даже если несколько стран НАТО официально оправят войска на Украину, пусть даже и вспомогательные, это станет самым большим шагом к эскалации с 2022 года и изменит характер военных действий.

«Союзники, решившиеся на прямое вступление в войну на стороне Украины, оказавшись в сложном положении, вскоре непременно начнут апеллировать к Вашингтону и просить той или иной поддержки под лозунгом «единства Запада». Таким образом, США, как лидер западного альянса, неизбежно попадут в зависимость от действий и положения своих европейских союзников», — написал Пушков.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможной отправке войск европейских стран на Украину.

Ранее в Госдепе прокомментировали отправку военных на Украину.