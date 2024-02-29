В США указали на растущие темпы продвижения российских войск на Украине

После взятия стратегически важного города Авдеевка российские войска продолжают продвигаться вперед, что свидетельствует о растущем импульсе наступления. Об этом пишет The Washington Post.

В тексте отмечается, что России в короткие сроки удалось выбить ВСУ из населенных пунктов Ласточкино, Степовое, Северное.

«Но успехи показали, что Россия использовала свое преимущество после взятия Авдеевки — своей первой крупной победы с момента захвата восточного города Бахмут в мае прошлого года», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что ситуация для ВСУ была «несомненно сложной», и стала «еще более острой», из-за проблем с боеприпасами.

«На тактическом уровне вы видите некоторый успех России… Я думаю, что это затруднительное положение [для ВСУ], которое, вероятно, продлится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев», — цитирует WP адмирала Тони Радакина.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери города Авдеевки в ДНР оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению российских войск по всей линии фронта.

Ранее Шойгу подвел итог продвижения российских сил за неделю.