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Трамп планирует принять Орбана в своем имении во Флориде

Bloomberg: Трамп планирует принять премьера Венгрии Орбана во Флориде

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Sam Wolfe/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Ожидается, что встреча состоится 8 марта. В материале агентства отмечается, что такой шаг «усилит беспокойство» среди союзников США по поводу перспективы возвращения Трампа к власти.

25 февраля президент Аргентины Хавьер Милей в разговоре с Дональдом Трампом выразил надежду, что он победит на выборах главы государства в США.

До этого Трамп в своей предвыборной речи заговорил о «возмездии» своим политическим оппонентам после победы. Он отметил, что сумеет «вернуть страну». По словам политика, для «тяжело работающих американцев» 5 ноября станет новым «днем освобождения».

Ранее Трамп пообещал «уволить» Байдена.

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