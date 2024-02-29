Франции пригрозили рассматривать отправку ее войск на Украину как оккупацию

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что российская сторона будет расценивать отправку французских войск на Украину как ее оккупацию. Слова законодателя передает РИА Новости.

Парламентарий назвал «неосуществимой» идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке армии страны в зону боевых действий. По его мнению, подобный шаг ничем не поможет «утопающему» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», — подчеркнул Шеремет.

Депутат добавил, что действующему президенту Украины не стоит рассчитывать на спасение со стороны зарубежных партнеров. Как сказал законодатель, Парижу еще только предстоит последовать примеру Варшавы и познать разочарование от нынешних украинских властей.

26 февраля в столице Франции состоялась экстренная конференция по конфликту на Украине. Позже глава республики рассказал, что участники встречи обсуждали возможность отправки своих войск на поле боя. Однако, по словам Макрона, пока западные страны не достигли никаких договоренностей по этому поводу.

Ранее в Государственном департаменте США рассказали, как будут принимать решение об отправке своих войск на Украину.