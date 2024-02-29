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Патрушев встретился с президентом Никарагуа

Патрушев и президент Никарагуа обсудили сотрудничество в сфере безопасности

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, прибывший в Никарагуа с официальным визитом, провел встречу с президентом африканской республики Даниэлем Ортегой. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество двух государств в сфере безопасности и по линии министерств экономики, сообщается на официальном сайте консультативного органа при российском президенте.

В заявлении отмечается, что между Патрушевым и Ортегой состоялся предметный разговор по основным вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности. При этом одной из ключевых тем обсуждения стала активизация взаимодействия между Москвой и Манагуа по предотвращению и ликвидации последствий компьютерных атак.

«Уделено внимание расширению деятельности учебного центра МВД РФ в Манагуа, а также углублению сотрудничеств правоохранительных органов и спецслужб», — говорится в публикации.

Кроме того, секретарь СБ РФ и президент Никарагуа обсудили развитие экономического сотрудничества. В частности, речь идет о взаимодействии двух стран в условиях санкционного давления.

Ранее Патрушев рассказал о планах РФ относительно отношений с Кубой.

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