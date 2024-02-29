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В США рассказали о подготовке к контрмерам РФ после изъятия ее активов

Минфин: США и союзники обсуждают возможный ответ РФ на конфискацию активов

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Global Look Press

США и их союзники обсуждают, какие шаги может предпринять РФ в ответ на конфискацию заблокированных российских активов. Об этом рассказал заместитель американского министра финансов Брайан Нельсон, передает ТАСС.

В среду, 28 февраля, представитель профильного ведомства выступил в Гудзоновском институте. Учебное заведение расположено в Вашингтоне.

«Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать [от Москвы после изъятия замороженных активов]», — сказал Нельсон.

Он добавил, что в данный момент Вашингтон и его зарубежные партнеры обсуждают возможные последствия таких санкций. В том числе речь идет о разработке плана по смягчению негативных последствий от ответных мер РФ на конфискацию активов, уточнил заместитель министра.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что изъятие заблокированных российских активов зависит от наличия у США соответствующих законодательных основ и поддержки со стороны союзников. При этом сейчас американские власти рассматривают возможность использовать часть заблокированных средств РФ на помощь Украине. По словам чиновника, речь идет о сумме в размере около $300 млн.

Ранее в Белом доме призвали дать американскому президенту Джо Байдену новые полномочия ради конфискации российских активов.

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