В Чаде арестовали дядю президента

Один из ведущих оппозиционеров и дядя президента Чада, генерал Сале Деби Итно, был арестован и доставлен в администрацию президента силами безопасности страны. Эту информацию представил портал Tchad One, ссылаясь на надежные источники.

Задержание произошло после штурма дома генерала. 10 февраля он присоединился к главной оппозиционной партии Чада под названием «Социалистическая партия без границ» (СПГ), покинув правящую партию «Патриотическое движение спасения» (ПДС). Ранее ПДС возглавлял старший брат генерала, уже ушедший из жизни экс-президент Идрисс Деби Итно, а теперь руководит им его сын и племянник генерала, президент Махамат Идрисс Деби Итно. По данным портала, в среду при штурме штаб-квартиры СПГ, расположенной в доме Сале Деби Итно, был убит председатель СПГ Яя Дилло, а его тело было увезено в неизвестном направлении. По информации Tchad One, подобная участь может ожидать и генерала Сале Деби Итно.

28 февраля президент Махамат Идрисс Деби Итно приказал «немедленно арестовать всех активистов (СПГ)», участвовавших в нападении на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ) в Нджамене, «независимо от их статуса и должности». Накануне ночью офис АНБ был атакован, и власти обвинили в этом СПГ, заявив, что нападение было ответом на арест активиста СПГ, обвиняемого в покушении на убийство председателя Верховного суда. В свою очередь Дилло назвал нападение на председателя суда «провокацией».

Инцидент произошел на следующий день после объявления о намеченных президентских выборах в Чаде 6 мая, в которых планировал участвовать Яя Дилло.

Согласно информации радиостанции RFI, причиной ухода Сале Деби Итно из власти стала гибель его матери в результате нападения аримейских подразделений на ее дом в Нджамене в марте 2021 года. Эксперт радиостанции Эварист Нгарлем Тольде отмечает, что происходящие события в Нджамене отражают «растущее напряжение» в клане Итно. По мнению других политологов, возможно, часть клана продолжает оспаривать легитимность Махамата Идрисса Деби Итно три года после его прихода к власти, что может свидетельствовать о борьбе за верховенство в клане. В этот клан также входил Яя Дилло — племянник Идрисса Деби Итно.

Посол Чада в России Адам Бешир заявил, что в стране не происходит госпереворот.

До этого в Нигере тысячи людей на улице отпраздновали вывод французских войск.