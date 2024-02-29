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В Чаде объявили комендантский час

Посол Махамуд: правительство Чада объявило комендантский час

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Shutterstock/FOTODOM

Посол Чада в Росссийской Федерации Адам Бешир Махамуд заявил, что правительство Чада объявило комендантский час. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, комендантский час в столице Чада был объявлен для защиты населения.

До этого посол заявил, что в Чаде не происходит государственный переворот, происходящие события не касаются этого вопроса.

Он отметил, что техника будет блокировать основные подходы к важным объектам. В частности, к административным зданиям и банкам.

Ранее стало известно, что группа военнослужащих армии Чада движется к дворцу президента страны, расположенному в столице Нджамене.

На протяжении суток в столице Чада слышны выстрелы и звуки движения тяжелой боевой техники. Предположительно, правительственные войска штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло.

Обострение в Чаде происходит на фоне приближающихся выборов, первый тур которых назначен на 6 мая 2024 года.

Ранее военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции.

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