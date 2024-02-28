Постпред РФ в ОБСЕ заявил о негативном развитии ситуации в Приднестровье

Постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Приднестровье развирается по негативному сценарию. Его слова приводит РИА Новости.

На этом фоне он заявил, что РФ требует от председательства Мальты в ОБСЕ «уделить особое внимание этому сюжету», учитывая полевое присутствие организации на обоих берегах Днестра.

До этого съезд депутатов Приднестровья обратился к РФ с просьбой о помощи в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

«Решено обратиться... с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в декларации, которую принял съезд.

О какой именно защите речь, не уточняется. В Приднестровье находятся российские миротворцы и оперативная группа российских войск (ОГРВ), которые охраняют более 20 тыс. тонн боеприпасов на складах. Всего в регионе около 1,7 тыс. военных РФ.

Ранее МИД РФ ответил на обращение Приднестровья.