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Лукашенко заявил о желании развивать связи с Венгрией

Лукашенко: Минск заинтересован в развитии конструктивного диалога с Будапештом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии. Обращение опубликовано на официальном сайте главы государства.

Лидер Белоруссии в своем заявлении подчеркнул важность укрепления взаимопонимания между Минском и Будапештом. Он выразил уверенность в том, что две страны смогут успешно сотрудничать в различных областях, придерживаясь принципов равенства и взаимного уважения.

»Минск заинтересован в развитии отношений на основе <...> торгово-экономической, энергетической, научно-технической, спортивной, культурной и других сферах», – цитирует kp.ru президента.

Лукашенко выразил пожелания венгерскому лидеру крепкого здоровья и успешного выполнения своих обязанностей. Он также пожелал жителям Венгрии процветания, мира и благополучия.

26 февраля Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, который до последнего времени возглавлял Конституционный суд.

Ранее Лукашенко поздравил Эрдогана с юбилеем.

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