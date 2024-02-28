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Захарова отреагировала на заявления Риги о «преступных» выборах президента РФ

Захарова назвала «латвийской диктатурой» заявления Риги о выборах президента РФ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Захарова назвала «латвийской диктатурой» угрозы Риги голосующим на выборах президента РФ. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого глава Министерства юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что участие граждан России, которые проживают в Латвии в выборах президента РФ могут отнести к разряду уголовных преступлений.

Комментируя это заявление, Захарова сказала два слова «Латвийская диктатура».

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

28 февраля глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что с 25 февраля более 43,6 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента страны. По ее словам, еще 1,87 млн заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования не по месту постоянного проживания.

Ранее Латвия продлила запрет на въезд для россиян до весны 2025 года.

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