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На съезде депутатов Приднестровья поддержали российских миротворцев

Съезд депутатов Приднестровья заявил о поддержке российских миротворцев

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Артем Кулекин/ИА «Новости Приднестровья»

Съезд депутатов Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявил о поддержке российских миротворцев на территории региона. Об этом пишет ТАСС.

«Миротворческая операция должна продолжаться вплоть до окончательного и справедливого урегулирования конфликта, невзирая на любые политические демарши Молдовы и попытки разрушить базовое мирное соглашение от 21 июля 1992 года», — подчеркивается в заявлении.

Депутаты отметили, что работа миссии имеет поддержку населения и Молдавии, и Приднестровья.

До этого глава МИД непризнанной Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь обратился к Москве с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2».

Приднестровский дипломат добавил, что Тирасполь рассчитывает на то, что Россия при своих действиях будет помнить о том, что из почти полумиллиона населения Приднестровья 200 тыс. жителей имеют российское гражданство.

Ранее в парламенте Приднестровья заявили, что не просят Россию признать ПМР.

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