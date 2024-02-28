Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

США сочли самым агрессивным государством в современной истории

Патрушев: США с 1945 года более 150 раз нарушали суверенитет других стран

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории. Об этом пишет »Российская газета».

«За период своего существования эта страна организовала более 800 враждебных акций против суверенных государств с применением силы», — сказал он.

По словам Патрушева, американские власти приняли активное участие в более чем 100 вооруженных конфликтах. Он отметил, что Вашингтон агрессивно вмешиваются во внутренние дела разных государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс.

Секретарь Совета безопасности обратил внимание, что при этом в Белом доме собрались большие специалисты «демонизировать действия России».

Патрушев подчеркнул, что в Вашингтоне не перестали мыслить категориями холодной войны и представляют любые действия России, будто они могут навредить интересам американцев.

До этого Секретарь Совбеза РФ предрек, что США будут наращивать политическое давление на независимые страны.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами