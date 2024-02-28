США сочли самым агрессивным государством в современной истории

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории. Об этом пишет »Российская газета».

«За период своего существования эта страна организовала более 800 враждебных акций против суверенных государств с применением силы», — сказал он.

По словам Патрушева, американские власти приняли активное участие в более чем 100 вооруженных конфликтах. Он отметил, что Вашингтон агрессивно вмешиваются во внутренние дела разных государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс.

Секретарь Совета безопасности обратил внимание, что при этом в Белом доме собрались большие специалисты «демонизировать действия России».

Патрушев подчеркнул, что в Вашингтоне не перестали мыслить категориями холодной войны и представляют любые действия России, будто они могут навредить интересам американцев.

До этого Секретарь Совбеза РФ предрек, что США будут наращивать политическое давление на независимые страны.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.