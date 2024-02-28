В парламенте Приднестровья заявили, что не просят Россию признать ПМР

Обращение депутатов Приднестровья к Госдуме и Совету Федерации не касается вопроса признания республики. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила заместитель председателя Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева. Она пояснила, что на ПМР со стороны Молдавии оказывается экономическое, политическое и информационное давление, с которыми республика не в силах справиться сама.

«Конечно, сегодня никто не собирался обращаться о том, чтобы признали Приднестровье, поскольку такую волю наш народ выразил в 2006 году, и в этом нет ничего нового. Нет необходимости повторять результаты референдума (98% населения высказались за присоединение к России — прим. «Газеты.Ru»). Мы собрались, потому что действительно оказывается и экономическое, и политическое, и информационное давление на республику. Такое плавное вхождение в конституционное поле Республики Молдова беспокоит всех приднестровцев. Как и то, что без конца звучат призывы убрать миротворцев, которые обеспечивают мир все эти годы. Мы понимаем, что из-за тех блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв нашего экономического потенциала, сформировать бюджет, обеспечить свои социальные обязательства перед пенсионерами и бюджетниками мы не сможем. Остановлены фактически все предприятия, которые платят налоги в бюджет Приднестровья. И, конечно, это не может беспокоить. Такое судьбоносное решение всегда принимали на съездах, поэтому было принято решение депутатами первого созыва собраться. Президент поддержал», — сказала Антюфеева.

Вице-спикер парламента добавила, что Россия помогает Приднестровью все 33 года ее существования, поэтому народ республики рассчитывает на то, что вновь будет услышан.

«Что касается мер поддержки, то это, конечно же в первую очередь гуманитарная поддержка. Без нее сложно будет справиться, нереально. Наш бюджет теряет огромные поступления. Хотя молдавские политики заявляют, что все должны быть в равных условиях, одинаково платить, но им оказывается огромная помощь Евросоюза. Напомню, Молдова сама от нас отказалась. Уже опять звучат лозунги «Чемодан. Вокзал. Россия». Депортируют из аэропорта Кишинева граждан, у которых нет гражданства Молдовы. Права и свободы граждан нарушаются и та демократия, о которой они говорят, ее нет. Мы суверенное демократическое государство. Мы говорим об этом и рассчитываем на то, что нам никто не будет мешать жить на этой земле так, как мы жили все эти 33 года. Мы пережили уже не одну экономическую блокаду, давления, но это только делает народ Приднестровья сильнее, сплоченнее. И я верю в то, что победа будет за нами», — заключила Антюфеева.

В среду, 28 февраля, в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней. Созыв инициировал глава ПМР Вадим Красносельский, причиной было названо экономическое давление со стороны Молдавии. Как заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, «это шанс быть услышанными далеко за пределами Приднестровья и возможность показать реальную картину происходящего».

На съезде была принята резолюция и обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ, генсека ООН, СНГ, Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На территории Приднестровья проживает более 220 тысяч граждан России.

Ранее в Госдуме отреагировали на просьбу Приднестровья о помощи.