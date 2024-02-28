В Молдавии отреагировали на обращение Приднестровья к России

Правительство Молдавии не видит угрозы эскалации и дестабилизации на фоне обращения Приднестровья к России с просьбой о защите. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров Даниэл Водэ, сообщает ТАСС.

«Мы хотим очень четко заявить, что сейчас нет опасности эскалации и дестабилизации в приднестровском регионе Республики Молдова. <…> Мы видим, что приднестровский регион разделяет цели сохранения мира и безопасности в Республике Молдова», — заявил Водэ.

По его словам, эта «пропагандистская кампания» не заслуживает внимания зарубежных журналистов.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев сообщил, что президенту Молдавии Майе Санду было отправлено семь приглашений от республики возобновить переговоры по урегулированию ситуации в регионе.

До этого приднестровская Молдавская республика попросила Россию помочь из-за молдавской экономической блокады.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в сообщении.

Ранее в НАТО не увидели последствий в случае присоединения Приднестровья к России.