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Алиев заявил, что у Азербайджана нет планов нападать на Армению

Алиев призвал Армению взаимно отказаться от территориальных претензий

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нету планов нападать на Армению. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что если Азербайджан нападет на Армению, «то увидит горькие плоды этого».

«Во-первых, откуда у Борреля информация о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов», — сказал Алиев.

По его словам, это инсинуации президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он отметил, что это часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на «демонизации» Баку.

Накануне премьер-министр Армении провел закрытую встречу с депутатами правительства и рассказал о мюнхенских переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пашинян отметил, что особого прогресса в переговорном процессе нет, встреча в Мюнхене была всего лишь очередной встречей, и никаких важных договоренностей достигнуто не было. После выступления премьера члены правительства задали ему вопросы.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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