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В Приднестровье обратятся за помощью к РФ из-за давления со стороны Молдавии

Съезд депутатов Приднестровья попросит Россию о защите от Молдавии

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ИА «Новости Приднестровья»

Участники открывающегося в Приднестровье съезда депутатов всех уровней намерены обратиться за помощью к России. Об этом говорится в проекте резолюции съезда, который получили для ознакомления депутаты, пишет ТАСС.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в проекте.

В Приднестровье отметили, что рассчитывают на помощь России, поскольку на территории республики проживают более 220 тысяч граждан РФ.

До этого председатель парламента Приднестровья Александр Коршунов обратился к мировому сообществу с призывом не допустить превращения непризнанной республики в гетто из-за давления со стороны Молдавии.

С 1 января 2024 года заработала норма Таможенного кодекса Молдавии, обязывающая импортеров Приднестровья платить пошлины. Из-за этой меры ПМР может потерять до $5 млн.

Ранее стало известно, как на бюджете Приднестровья сказались новые пошлины Молдавии.

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