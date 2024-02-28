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В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом состоится в 45 странах

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии РФ Павла Андреева.

«Всего организация досрочного голосования планируется в 45 странах на 67 избирательных участках», — заявил он.

По его словам, досрочного голосования на выборах президента РФ в ряде стран не будет по соображениям безопасности. В 2018 году оно проходило в 77 странах, напомнил представитель ЦИК.

28 февраля глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что с 25 февраля более 43,6 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента страны в 18 субъектах РФ. Также она рассказала, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали 3,185 млн избирателей.

Выборы президента Российской Федерации будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ и Ми-6.

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