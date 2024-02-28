В Кремле ответили на угрозу «нейтрализовать» Калининград

Пресс-секретарь президента России ответил на угрозу Литвы «нейтрализовать» Калининград, если страны НАТО окажутся под опасностью из-за российских военных.

«Расширение НАТО, продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов Североатлантического альянса — это все конечно повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Калининград является регионом Российской Федерации, расположенным на Балтике, и так будет всегда.

Накануне бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости отметил, что литовские политики постоянно ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.