Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в ближайшее время

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в марте. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

С 1 марта в стране появится государственная система экологического мониторинга, информирующая органы власти и жителей о состоянии окружающей среды и позволяющая оперативно предотвращать угрозы.

В силу также вступит стандарт транспортного обслуживания — власти будут должны устанавливать план обслуживания населения, где обязаны быть разработаны перечень и целевые значения показателей, которые будут характеризовать доступность, безопасность и комфортность перевозок.

Кроме того, в марте изменятся требования к маркировке винодельческой продукции. На этикетке этой продукции необходимо будет указывать данные о ее виде, производителе, а также сорте винограда. Шрифт такой надписи должен быть контрастным и легкочитаемым, размер — не должен быть меньше восьми пунктов.

С 1 марта вступают в силу обязательные требования к содержанию животных в местах их продажи. На законодательном уровне будут определяться размеры вольеров и аквариумов, где содержатся животные, будут устанавливаться алгоритмы в случае выявления заболевания у животного.

По-новому станут оформлять полисы ОСАГО. Начиная со 2 марта их можно будет заключить на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочные договоры смогут теперь оформлять все водители, на них будет распространяться трехдневная отсрочка старта.

Кроме того, в России расширится круг некоммерческих организаций (НКО), которые имеют право на государственную поддержку. С 8 марта под них попадут НКО, которые работают в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, а также занимаются вопросами безнадзорных животных.

С 19 марта жители России также смогут подавать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме — на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на портале «Госуслуги». Вместо указания реквизитов в заявлении банковского счета теперь можно предоставлять данные карты «Мир».

До этого сообщалось, что государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения рекламы на них.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.