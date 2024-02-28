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Китайские дипломаты призвали ядерные державы договориться о неприменении ядерного оружия

МИД КНР: ядерные державы должны договориться о неприменении ЯО первыми

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Reuters

Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в рамках недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве заявил, что ядерные державы должны первыми заключить договоры о неприменении ядерного оружия (ЯО). Об этом сообщает РИА Новости.

Китайский дипломат допустил, что ядерные державы могут также сделать официальные заявления о неприменении ядерного оружия.

«Требования государств, не обладающих ядерным оружием, освободить от угрозы применения ядерного оружия справедливы и разумны», — добавил он.

Он пояснил, что государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны выполнять особые обязанности: они должны «провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу».

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают ядерный потенциал в Европе.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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