Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что «пургу» про высадку войск НАТО в Киеве несут «наследники Бонапарта»

Медведев: наследнички Бонапарта несут пургу про высадку войск стран НАТО в Киеве

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что «наследнички Бонапарта» несут «лютую и крайне опасную пургу» про высадку войск некоторых стран НАТО в Киеве.

Медведев считает, что западная политика представляет «грустное, местами забавное, но зловещее зрелище».

По его словам, парламент ФРГ требует направить Украине дальнобойные ракеты, «рискуя получить на свои головы еще более дальнобойные».

Эти «наследники Бонапарта» жаждут реванша «с наполеоновским размахом», заявил он.

По его мнению, западные лидеры совершают «театральные визиты» на Украине в дату начала российской военной операции, чтобы отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и «лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина».

Накануне Медведев, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном появлении войск НАТО на Украине, заявил, что у французского лидера «произошло недержание речи».

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами