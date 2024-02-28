Медведев заявил, что «пургу» про высадку войск НАТО в Киеве несут «наследники Бонапарта»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что «наследнички Бонапарта» несут «лютую и крайне опасную пургу» про высадку войск некоторых стран НАТО в Киеве.

Медведев считает, что западная политика представляет «грустное, местами забавное, но зловещее зрелище».

По его словам, парламент ФРГ требует направить Украине дальнобойные ракеты, «рискуя получить на свои головы еще более дальнобойные».

Эти «наследники Бонапарта» жаждут реванша «с наполеоновским размахом», заявил он.

По его мнению, западные лидеры совершают «театральные визиты» на Украине в дату начала российской военной операции, чтобы отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и «лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина».

Накануне Медведев, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном появлении войск НАТО на Украине, заявил, что у французского лидера «произошло недержание речи».

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.