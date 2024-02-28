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В МИД Китая призвали расширять сотрудничество с Россией

Замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун призвал расширять сотрудничество с Россией

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Global Look Press

Китайская Народная Республика и Российская Федерация должны укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, расширять стратегическое сотрудничество. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Сунь Вэйдун после встреч с замглавы МИД РФ Андреем Руденко и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

По словам Сунь Вэйдуна, двум странам следует использовать 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений в качестве новой отправной точки, необходимо углублять практическое сотрудничество во всех сферах.

Китайский дипломат также отметил, что отношения между РФ и КНР в настоящее время находятся на лучшем этапе истории.

На этой неделе в МИД РФ заявили, что китайская сторона выразила твердую поддержку России в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства страны в БРИКС.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта, а Центризбирком РФ определил, что голосование будет проводиться в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это станут первые трехдневные выборы президента РФ.

Ранее Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая.

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