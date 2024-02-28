В Гвинее назначен новый премьер-министр

Бывший министр национального примирения Амаду Ури Бах назначен премьер-министром Гвинеи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию президента.

19 февраля президент переходного периода Гвинеи, генерал Мамади Думбуя распустил переходное правительство страны.

«Амаду Ури Бах, экономист, назначен премьер-министром, главой правительства», — сообщает канцелярия президента.

13 февраля директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Всеволод Ткаченко рассказал, что руководство страны планирует открыть посольства в нескольких государствах региона. В частности, речь идет об Экваториальной Гвинее.

В сентябре 2021 года в Гвинее произошел госпереворот. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали появится российское консульство.