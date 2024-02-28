Украинские спецслужбы обвинили России в попытке организовать «Майдан-3»

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины выпустил заявление, в котором утверждает, что Россия в марте-мае этого года попытается дестабилизировать обстановку в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В Киеве считают, что Москва прибегла к реализации плана спланированных диверсионных действий и информационных спецопераций, целью которых является срыв украинской мобилизации, «распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об усталости от Украины среди наших партнеров и союзников в мире». Российские спецслужбы якобы хотят деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе политическое руководство страны и гражданское общество.

В заявлении говорится, что Россия пытается провести на Украине «Майдан-3», подвергнув «сомнению легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений». Москва якобы рассчитывает расшатать в первой половине июня ситуацию на Украине и, воспользовавшись этим, нанести украинским войскам военное поражение на востоке.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины подготовил и планирует направить в Конституционный суд (КСУ) обращение насчет полномочий Владимира Зеленского после их истечения 20 мая 2024 года.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.