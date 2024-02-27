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Офис президента хочет продлить полномочия Зеленского после их истечения 20 мая

Офис Зеленского направит в Конституционный суд обращение насчет полномочий

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РИА «Новости»

Офис президента Украины подготовил и планирует направить в Конституционный суд (КСУ) обращение насчет полномочий Владимира Зеленского после их истечения 20 мая 2024 года. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Обращение содержит два вопроса к судьям КСУ — первый из них касается того, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в условиях объявленного на Украине военного положения. Дело в том, что данный статус запрещает проведение голосований.

Второй вопрос касается легитимности полномочий Зеленского после 20 мая — в этот день истекают его полномочия как президента страны сроком на пять лет. В офисе Зеленского утверждают, что обращение по этому вопросу будет подано правящей партией «Слуга народа», однако издание отмечает, что самим депутатам пока не передали это обращение на ознакомление.

Сам Зеленский в видеообращениях заявлял, что президентские выборы на Украине проводится в ближайшее время не будут.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что март и апрель 2024 года будут сложными для Украины.

Ранее Зеленский посетовал на нехватку людей в рядах ВСУ.

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