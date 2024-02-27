«Единая Россия» проведет электронное предварительное голосование после выборов президента

Партия «Единая Россия» проведет электронное предварительное голосование (ЭПГ) сразу после президентских выборов. Старт праймериз будет дан до 24 марта, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии, первый зампред комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Сенатор отметил, что отбор кандидатов от ЕР на региональные выборы цикла ЕДГ-2024 в этом году пройдет в сокращенные сроки.

По его словам, электронное предварительное голосование пройдет во всех регионах, где осенью состоятся выборы различного уровня.

Он уточнил, что в сентябре состоится 66 кампаний в 40 субъектах.

«Это довыборы депутата Госдумы по одномандатному округу в Хакасии, 19 выборов глав регионов, 13 кампаний по избранию депутатов региональных заксобраний и 21 — в гордумы. Глав административных центров выберут в трех регионах, также пройдут 9 массовых кампаний в органы местного самоуправления, по итогам которых заместят более 23 тысяч мандатов», — сообщил Сергей Перминов.

После того, как «Единая Россия» даст старт электронному предварительному голосованию, начнется выдвижение кандидатов. Избиратели смогут регистрироваться для участия в процедуре с 15 апреля по 24 мая.

«Голосование традиционно пройдёт в последнюю полную неделю весны — с 20 по 26 мая. Партия сделает все для того, чтобы на каждом этапе ЭПГ соблюдались принципы открытости, честности и безопасности голосования», — подчеркнул сенатор.