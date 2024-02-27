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Великобритания ввела новые санкции против хуситов

МИД Великобритании: Лондон ввел новые санкции против КСИР и хуситов

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Frank Augstein/AP

Правительство Великобритании расширило санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и мятежного йеменского движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в список включили заместителя командующего КСИР Мухаммада Реза Фаллахзаде, Саида Ахмеда Мухаммеда аль-Джамаля, предположительно отвечающего за финансирование хуситов Ираном, и «замглавы МВД» хуситов Али Хусейна Бадреддина аль-Хуси. 

Также в список рестрикций были включены три подразделения КСИР.

До этого Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

До этого представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Продолжая удары по хуситам, Лондон и Вашингтон угрожают мировой безопасности. В связи с этим Насер Канани Чафи счел необходимым призвать США и Британию к ответу за свои действия.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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